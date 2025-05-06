غرس أكثر من 200 شجرة في بيلقان ضمن عام الدستور والسيادة

بيلقان، 7 مايو، أذرتاج

نظمت حملة التشجير الأخرى ضمن فعاليات "عام الدستور والسيادة" بمحافظة بيلقان.

وغرس مشاركون في الحملة هذه المرة على جانبي الطريق السريع الواصل بين بيلقان وفضولي أكثر من مائتي شتلة للأشجار المختلفة التي تتلاءم مع ظروف التربة والمناخ للمنطقة مع توفير الرعاية الزراعية اللازمة للأشجار المزروعة.

هذا وأسست محافظة بيلقان في 24 نوفمبر عام 1939م على مساحة 13ر1 ألف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 5ر99 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 88 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة بيلقان عن العاصمة باكو 265 كم.

تقع المحافظة على سهول ميل.

وتتألف المحافظة من 42 منطقة سكنية وهي مدينة بيلقان العاصمة و16 قصبة أراز وبول صولو وأورن قلعة وميل أباد وقهرمانلي ويوخاري أران وباهار وباهار أباد وماياك وميل وجونش وساريسو وشفق وشرق وتركلر ويئني ميل و25 قرية أشاغي تشَمَنْلي والله يارلي وعاشق آليلر وبيرينجي عاشقلي وبيرينجي شاه سوان وبنيادلي ودنياماليلار وأيوازليلار واحمدلي وعلي نظرلي وأمير زايدلي وجودكلر وايكينجي عاشقلي وايكينجي شاه سوان وامام ورديلي ووتاغا وخاتشين أباد وكبيرلي وقراداغلي ويوخاري تشمنلي وقراليلار وأورتا علي نظرلي وتات آليلار وطازه كند ويوخاري كبيرلي.

واعيد اسم المحافظة التاريخية في 1989م واستبدلت من جدانوف ببيلقان. وتحد بيلقان محافظات أغجابدي وزرداب وفضولي واميشلي وكذلك إيران.

مناخ المحافظة حار جاف معتدل شبه صحراوي وحرارة الطقس المتوسطة 8ر1 مئوية في يناير و26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوي 300 ملم.

ونهرا كور وأراز يجريان من بيلقان في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي على التوالي.

زراعة النباتات وتربية المواشي تشكل أساس اقتصاد المحافظة.

وسيلة الإعلام المحلية جريدة "ميل" الصادرة منذ يوليو 2003م وكذلك قناة تلفزيونية محلية.

وخط سكة حديد باكو - مينجوان يمر بيلقان على طول 37 كم وكذلك الطرق البرية ذات أهمية جمهورية على طول 103 كم .

في محافظة بيلقان عدد من الآثار التاريخية والدينية ومنها معبد ذو سلسلة من القرن السابع عشر وبقايا مدينة بيلقان من القرون الوسطى في قصبة أورن قلعة وتل سلطان بود التاريخي وضريح السيدة أمينة ومسجد أمينة خاتون وضريح الكربلائي سيد أقا ومسجد الأتراك.