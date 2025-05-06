اهتمام إعلامي مغربي كبير حول افتتاح الأميرة المغربية لالة حسناء لمعرض الزربية الرباطية بباكو

الرباط، 7 مايو، شعيب بغادى، أذرتاج

تفاعل الإعلام المغربي بشكل بارز مع مختلف ما ميز برنامج زيارة سمو الأميرة المغربية للا حسناء لجمهورية أذربيجان، وذلك في إطار حضورها كضيفة شرف على فعاليات المهرجان الدولي للسجاد لباكو.

أفاد مراسل أذرتاج بالرباط، أن وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، اعتبرت افتتاح صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، لمعرض "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون" بالمتحف الوطني للسجاد الأذربيجاني بباكو، تكريما رفيعا للمهارات الحرفية التقليدية العريقة وللحوار الثقافي بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان.

وأضافت المغرب العربي للأنباء في موضوع تناولته مختلف الصحف والمؤسسات الإعلامية المغربية، أن هذا المعرض هو تظاهرة رفيعة المستوى، تحتفي بواحد من كنوز التراث اللامادي المغربي: المتمثل في الزربية الرباطية التي تتميز برونق زخارفها وبراعة نسجها وغنى جذورها الثقافية، ويقدم صورا فوتوغرافية توثيقية وفنية مختارة ترسم مختلف مراحل نسج الزربية الرباطية، منذ التصميم وصولا إلى النسج النهائي، بالموازاة مع تلك المنجزة من قبل الحرفيات في باكو.

وفي فقرة عنونتها بحوار "منسوج" بين الرباط وباكو، اعتبرت المغرب العربي للأنباء المعرض بمثابة فرصة للاحتفاء بالحوار الثقافي بين الرباط وباكو، من خلال التقريب بين تقليدين عريقين.