الأميرة المغربية للا حسناء تتعرف على مركز الموقام الدولي

باكو، 7 مايو، أذرتاج

تعرفت الأميرة المغربية للا حسناء على هامش زيارتها أذربيجان على مركز الموقام الدولي في باكو العاصمة.

وأحيط الضيفة المغربية علما بالمركز وجاء فيها أن هذا المركز الذي يحظى بأهمية خاصة في صفوف المشاريع التي تنفذها مؤسسة حيدر علييف داخل البلد وخارجه سعيا منها إلى حماية القيم الوطنية الأخلاقية ودعايتها عبر العالم بني بمبادرة النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني رئيسة المؤسسة مهربان علييفا. وقيل إن الرئيس إلهام علييف أصدر مرسومًا بتاريخ السادس من نيسان عام ألفين وخمسة في باكو بشأن إنشاء مركز مقام الدولي ويقع مركز الموقام الدولي في مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق وتبلغ مساحته الإجمالية سبعة آلاف وخمسمائة متر مربّع ويستوحى شكله من أجزاء آلة التار وهي من الآلات الموسيقية القديمة في أذربيجان وتم افتتاح المركز في السابع والعشرين من كانون الأول عام ألفين وثمانية ويضم قاعة حفلات تتسع لثلاثمائة وخمسين شخصًا وناديا ومطعمًا يتسع لثمانين شخصًا وغرفًا للتدريس واستوديو للتسجيل الصوتي.

كما قدمت للأميرة المغربية معلومات عن الآلات الموسيقية الوطنية المعروضة في المعرض الموقام في بهو مركز الموقام الدولي.

ثم شاهد الضيوف حفلا موسيقيا حيث قدّمت نماذج نادرة من فن الموقام الأذربيجاني مما عكس غنى الموسيقى الوطنية وقيمها الفنية والجمالية.

وقد ترك التعرف على مركز الموقام الدولي انطباعًا طيبًا لدى الضيفة.

ورافق وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي للأميرة المغربية للا حسناء.