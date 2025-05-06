 الأميرة المغربية للا حسناء تزور مجمع التعليم المدرسي في باكو

باكو، 7 مايو، أذرتاج

زارت الأميرة المغربية رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط للا حسناء على هامش زيارة العمل التي تقوم بها البلد مجمع التعليم المدرسي في باكو 7 مايو.

وقيل إن مجمع التعليم المدرسي الأذربيجاني يضع اليوم أساس التبادل الثقافي التعليمي للتآخي مع ثانوية أم البنين بالرباط بالشراكة بين مؤسسة حيدر علييف ووزارة العلم والتعليم الأذربيجانية ووزارة الثقافة الأذربيجانية ومؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط موضحا أن هذه المبادرة تشمل بدء من العام الدراسي القادم 5 مدارس في باكو والرباط.

وعرض التلاميذ برنامج "أكتشف عن تراثي – باكو" التعليمي فيما عرضت رسالة مرئية مرسلة من تلاميذ ثانوية أم البنين المغربية.

كما تفقدت الأميرة حسناء عملية التربية والتعليم في غرف الدرس بالمجمع وتبادلت أحاديث مع التلاميذ واستمعت إلى عروضهم فيما تعرفت على متحف التاريخ بالمجمع.

واختتمت الزيارة بالتعرف على معرض صور عكس عن الشخصيات البارزة لكل من باكو والرباط وحفل موسيقي والتقاط صور تذكارية.