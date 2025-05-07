باكو، 8 مايو، أذرتاج

ينظم مؤتمر "حيدر علييف وثقافة أذربيجان" لدى مركز الموقام المركزي بالعاصمة باكو.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بعزف النشيد الوطني. ثم أحيا الحاضرون ذكرى الزعيم الوطني العام حيدر علييف وشهداء الوطن الغالي بالوقوف لدقيقة صمت.