بحث مسائل التعاون في مجال الثقافة بين أذربيجان والمغرب

باكو، 8 مايو، أذرتاج

بحث وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي مع وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد مسائل التعاون في مجال الثقافة بين البلدين.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول تنظيم أيام الثقافة بالتبادل وحول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع المنظم لدى مركز الموقام الدولي في باكو سفير البلد في المغرب ناظم صمدوف أيضا.