تدشين غرفة تذكارية مكرسة للذكرى الـ 135 لأول رئيس فييت نام هو شي مينه

باكو، 8 مايو، أذرتاج

جرى في الثامن من مايو اليوم حفل تدشين غرفة تذكارية مكرسة للذكرى السنوية الـ135 لميلاد أول رئيس فييت نام هو شي مينه لدى جامعة النفط والصناعة الأذربيجانية تخليدا للتعاون الفييت نامي الأذربيجاني.

وتحدث الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي تو لام ووزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف ورئييس شركة بترو فييت نام لي ماهن هونق كلمات موجزة تناولوا فيها تاريخ العلاقات الفييت نامية الأذربيجانية والمشاريع المشتركة في مجال الطاقة وتاثير التراث السياسي للزعيم الفييت نامي هو شي مينه على إقامة وتوسع تلك العلاقات.

وعقب الفصل الرسمي جرى تدشين الغرفة التذكارية التي تتضمن مقتنيات خاصة ومواد أخرى تعكس حياة وفعاليات هو شي مينه والوثائق التاريخية الخاصة بالتعاون الأذربيجاني والفييت نامي في مجال النفط والغاز.