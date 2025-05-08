الكرسي الرسولي ينتخب أول بابا من الولايات المتحدة الأمريكية

الفاتيكان، 8 مايو، أذرتاج

تم انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست رئيسًا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ليصبح البابا رقم 267.

وجرى تقديم الزعيم الروحي الجديد للكاثوليك للعالم من شرفة كاتدرائية القديس بطرس وسيحمل اسم ليو الرابع عشر.

ويبلغ بريفوست من العمر 69 عامًا وقد عمل لسنوات طويلة في بيرو ويتقاسم آراءً مماثلة مع البابا فرنسيس خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع الفقراء وسياسات الهجرة.

ويُعدّ روبرت فرانسيس بريفوست أول بابا تم انتخابه من الولايات المتحدة الأمريكية.