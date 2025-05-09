وزارة الدفاع: مواقع الجيش الأذربيجاني تعرضت للنيران الأرمينية

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الأرمينية من مواقعها في محافظة تشمبرك النيران باستخدام الأسلحة الخفيفة على مواقع الجيش الأذربيجاني الساعة 09:55 في 10 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجانب الأرميني ينشر معلومات مضللة يدعي فيها بأن جيش أذربيجان كأنه استهدف منطقة خانازاخ السكنية وألحق أضرارا بمبنى سكني فيها سعيا منه إلى تضليل المجتمع الدولي حيث إن وحدات الجيش الأذربيجاني لم يكن وما يكون ولا يكون ولن يكون مستهدفا الأهالي المدنيين والمنشآت المدنية.

وقالت الوزارة في البيان أن وحدات جيش أذربيجان ولم تتخذ تدابير بالمثل إلا في الاتجاه المذكور.