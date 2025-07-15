رصد الزلازل يسجل هزات أرضية في إسماعيللي

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

سجلت أجهزة محطة بئر قولي لمركز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية هزات أرضية في أراضي محافظة إسماعيللي في 12 يوليو اليوم.

وقال المركز في بيان إن الزلزال وقع الساعة 07.18 صباحا بقوة 8ر3 درجات على بعد 10 كلم غرب محطة المركز المذكورة.

وجاء في البيان أن الهزات الأرضية شعر بها السكان عند 4 درجات بالمركز وعند 3 درجات في المناطق السكنية المجاورة.