رئيس سوريا يصل إلى أذربيجان

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية احمد الشرع إلى جمهورية أذربيجان في زيارة عمل في 12 يوليو اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على ارض مطار حيدر علييف الدولي على شرف الضيف الرفيع.

وكان في استقبال الرئيس السوري الشرع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضايف ومسؤولون آخرون.