الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس سوريا أحمد الشرع تحديـــث

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع رئيس الجمهورية العربية السورية للفترة الانتقالية أحمد الشرع بحضور الوفدين في 12 يوليو تموز اليوم.

واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس سوريا أحمد الشرع.

ثم التقطت صورة رسمية للرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والسوري أحمد الشرع.

وأبلغ الرئيس علييف أمله في كسب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع أذربيجان أهمية بالغة من حيث تنمية العلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس علييف إلى أن علاقات البلدين كانت تشهد ركودًا خلال فترة الحكومة السابقة في سوريا التي اتبعت سياسة غير ودية تجاه أذربيجان للسنوات العديدة فيما أكد أن آفاقا واسعة فُتحت لتطوير العلاقات الثنائية بعد تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا.

وشدد الرئيس علييف على مناقشة مشاريع تخص بتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال زيارة وفد حكومة أذربيجان الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني وقيادة وزارة الخارجية الأذربيجانية سوريا.

واستذكر الرئيس السوري احمد الشرع بامتنان اجتماعه مع الرئيس إلهام علييف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

ورفع الرئيس السوري الشكر للرئيس إلهام علييف على الدعم الأخوي المقدم إلى سوريا.

وأعرب أحمد الشرع عن أسفه لأن الحكومة السابقة في سوريا قد أضرت بالعلاقات مع العديد من البلدان بما في ذلك أذربيجان بينما أفاد بأن سوريا مهتمة بالتعاون مع أذربيجان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية وغيرها.

كما تقدم رئيس المرحلة الانتقالية السوري بتهانيه بمناسبة إنجازات أذربيجان التي حققتها وبتحرير أراضيها المحتلة مؤكدًا أن أذربيجان واجهت صعوبات في تسعينيات القرن الماضي ولكنها تجاوزتها بنجاح وتتطور الآن.

وشهد الاجتماع التعبير عن أهمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة والإشارة إلى أن سوريا تواجه حاليًا مشكلة طاقة خطيرة بينما جرى التشديد في هذا الصدد على أن مشروع تصدير الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى سوريا سيُنفذ قريبًا وسيسهم هذا في أمن الطاقة السوري. كما تم التأكيد على قدرة أذربيجان على المساهمة في إعادة إعمار قطاع الطاقة في سوريا.

وأكد أحمد الشرع على أهمية مساهمة أذربيجان في حل مشاكل الطاقة الخطيرة التي تواجهها سوريا حاليًا مشيرًا إلى أن ذلك يخدم تنمية سوريا.

تم التطرق خلال المحادثة كذلك إلى التعاون بين أذربيجان وسوريا في المجالات الإنسانية والتعليمية والثقافية، كما جرى تبادل للآراء حول مسائل تتعلق بتقديم منح دراسية للطلاب السوريين في أذربيجان وترميم المعالم الثقافية.

ومع الأخذ بعين الاعتبار خبرة أذربيجان في أعمال إعادة البناء والإنشاء والترميم والإعمار التي تنفذها في الوقت الحاضر في أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني جرى التأكيد على أن لأذربيجان يمكن لها أن تساهم في عملية إعادة البناء والإعمار والتأهيل والإصلاح في سوريا خلال فترة ما بعد النزاع.

كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

ـبملقلمبـ

ثم عقد اجتماع بحضور محدود بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف والجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.