رئيس الوزراء الأذربيجاني يبحث مع وزير الطاقة الأوكراني أجندة العلاقات الثنائية

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

بحث رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف مع وزير الطاقة الأوكراني جيرمان قالوشينكو المسائل الملحة من أجندة العلاقات الثنائية الأذربيجانية الأوكرانية في 12 يوليو اليوم بالعاصمة باكو.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد التأكيد على وجوب الدعم المتواصل المتبادل بين أذربيجان وأوكرانيا لسلامة أراضي وسيادة بعضهما بعضا.

كما جرى التعبير عن الارتياح من تطور علاقات الصداقة والتعاون الثنائية.

واستلفت إلى أهمية اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المنعقد اليوم في باكو من حيث توسيع العلاقات الاقتصادية.

وتم التعبير عن الشكر على المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف أذربيجان إلى أوكرانيا.

كما ناقش الطرفان في الاجتماع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والزراعة والإنسانية وغيرها.