رئيس سوريا يختتم زيارته أذربيجان

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

اختتم رئيس الجمهورية العربية السورية احمد الشرع زيارته جمهورية أذربيجان في 12 يوليو اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على شرف الضيف الرفيع على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا الدولتين.

وكان في وداع الرئيس السوري الشرع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضايف ومسؤولون آخرون.