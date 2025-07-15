قراباغ أغدام يعلن انتقال لاعب الوسط خرّيج النادي الرياضي الصفاقسي

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

أعلن نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني عن انجاز الصفقة مع نادي مافرا البرتغالي بشأن انتقال لاعب الوسط من كوت ديفوار كريس كؤاكو.

وجاء في بيان النادي أن القيادة وقعت مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عقدا لمدة عامين مع زيادة عامين آخرين ويرتدي اللاعب في قراباغ القميص المرقم بالسادس.

يذكر أن كؤاكو خريج أكاديمية النادي الرياضي الصفاقسي في تونس وانتقل منه إلى ميدتولان الدانمركي وعام 2023 إلى مافرا البرتغالي.