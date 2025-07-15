الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني عشر من يوليو تموز اليوم هاتفيا برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الرئيس الأذربيجاني أن الرئيس علييف تقدم لشعب تركيا الشقيق بأحر التهاني بمناسبة حل تنظيم بي كا كا الإرهابي نفسه ووضع السلاح فيما أكد الرئيس الأذربيجاني أن هذا الحادث المهم يمثل انتصارًا باهرًا للسياسة الحازمة والقيادة القوية والإرادة التي لا تتزعزع والوحدة والتضامن الوطنيين التي تُنفذ في تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما وصف الرئيس إلهام علييف خلال المكالمة الهاتفية هذه الخطوة المتخذة نحو تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب" بنقطة تحول مهمة تخدم السلام والاستقرار في المنطقة وتمنى للدولة التركية وشعبها النجاح في التنفيذ الكامل للقرار المتخذ.

وقدم الرئيس رجب طيب أردوغان شكره للرئيس إلهام علييف على الدعم والاهتمام الذي أُبديَ مؤكدًا أن علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في جميع المجالات.

كما شهدت المكالمة الهاتفية تبادل رئيسي الدولتين وجهات نظر حول آفاق الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وتركيا.