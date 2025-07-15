شركة النفط الوطنية الأذربيجانية توقع مذكرة تفاهم مع حكومة سوريا

باكو، 12 يوليو، أذرتاج

جرى على هامش زيارة رئيس سوريا احمد الشرع أذربيجان في 12 يوليو تموز حفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وحكومة سوريا.

أفادت أذرتاج أن المذكرة وقع عليها وزير الاقتصاد الأذربيجاني رئيس هيئة إدارة سوكار ميكائيل جباروف ووزير الطاقة السوري محمد البشير.