رئيس أذربيجان يهنئ رئيس الجبل الأسود بالعيد الوطني

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

هنأ الرئيس إلهام علييف رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش في برقية تهنئة بعث بها إليه بمناسبة العيد الوطني لبلده.

ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب تهانيه المقرونة بموفور الصحة والسعادة والنجاح إلى رئيس الجبل الأسود ودوام السلام والرقي إلى شعب الجبل الأسود الصديق.