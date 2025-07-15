نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يشارك في منتدى دوبروفنيك الدولي

باكو، 13 يوليو، أذرتاج

شارك نائب وزير الخارجية الأذربيجاني إيلنور محمدوف في فعاليات منتدى دوبروفنيك الدولي المنظم باسم "قيادة التغيير" الذي بكرواتيا يومي 11 و12 يوليو.

وجاء في بيان الخارجية أن نائب الوزير محمدوف شارك في حلقة نقاش المنتدى بعنوان "ربط أوروبا وآسيا: مسارات الشراكة والازدهار" حيث أشار في كلمته إلى الأهمية الاستراتيجية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين أوروبا وآسيا من منظور الاستقرار الدولي والتنمية المستدامة. كما تطرق إلى دور أذربيجان المتزايد كشريك موثوق به وممر نقل ولوجستيات مستدام يقع بين هاتين القارتين.

وأكد نائب الوزير أن أذربيجان تُساهم مساهمة كبيرة في التكامل الإقليمي من خلال المشاريع متعددة الأطراف التي بادرت بها في مجالات النقل والطاقة والاتصالات وتلعب دورًا استراتيجيًا في الربط بين فضاء أوراسيا.

واجتمع نائب الوزير محمدوف على هامش المنتدى مع رئيس الوفد الصيني المبعوث الخاص للشؤون الأوروبية لو شايه حيث ناقش الجانبان علاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والصين وفي هذا السياق جرى التطرق إلى الزيارات رفيعة المستوى ووثائق التعاون الموقعة خلال السنوات الأخيرة.

كما عقد محمدوف اجتماعا مع نائب وزير الخارجية اتايلندي روس جاليتشاندرا جرى فيه تبادل للآراء حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وتايلند وآفاق توسيعها بينما جرت مناقشة تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وكذلك مسائل الدعم المتبادل في المنصات متعددة الأطراف.