تحقيق اتفاقية تاريخية بين مؤيدي ومعارضي استقلال كاليدونيا الجديدة

باريس، 13 يوليو، أذرتاج

بعد عشرة أيام من المفاوضات تم توقيع اتفاق بين مؤيدي ومعارضي استقلال كاليدونيا الجديدة فيما وصفته فرنسا "بالحدث التاريخي".

وتنص الاتفاقية المكونة من 13 صفحة على إنشاء دولة كاليدونيا الجديدة ذات الوضع الخاص ضمن فرنسا ويمنح هذا الوضع اهالي كاليدونيا الجنسية المزدوجة أن يكونوا مواطنين فرنسيين وكاليدونيين ويقر بهويتهم مع الحفاظ على علاقتهم بفرنسا وستتمكن البلدان الأخرى أيضًا من الاعتراف بدولة كاليدونيا الجديدة.

كما لا تقتصر الاتفاقية على المسائل المؤسسية فحسب، بل وتشمل ميثاقًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية أيضًا حيث يتضمن هذا الميثاق خطة استراتيجية لصناعة النيكل التي تعد إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد كاليدونيا الجديدة.

ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها في استفتاء عام سيُجرى في كاليدونيا الجديدة في فبراير 2026م.