ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

باكو، 14 يوليو، (أذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 3370 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.47 دولار لتصل إلى 39.42 دولارا.