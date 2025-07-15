توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية

القاهرة، 14 يوليو، (أذرتاج)

بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا وشركة موانئ دبي العالمية اليوم اتفاقية إستراتيجية بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، لاستثمار وتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، وتطوير بنيته التشغيلية واللوجستية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك في قصر الشعب بدمشق.

أفادت وكالة اذرتاج انه يأتي توقيع الاتفاقية استكمالا لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر أيار الماضي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، أن الهيئة سعت من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية.