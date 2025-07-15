تطهير مساحة 1639.6 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 14 يوليو، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعي حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 7 – 13 يوليو 65 لغما مضادا للمشاة و16 لغما مضادا للدبابات و240 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدره وكلبجر وأغدام وخوجالي وخانكندي وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقوبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 1639.6 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.