منتخب أذربيجان لكرة السلة 3*3 للسيدات تتوج بلقب سلسلة العالم

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

في نهائي سلسلة العالم لكرة السلة 3×3 للسيدات الذي أُقيم في بوخارست خاض المنتخب الأذربيجاني مباراة الختام وحقق فوزًا مستحقًا على نادي "سياتل" الأمريكي بنتيجة 21-18 ليُتوج بلقب البطولة.

وتم اختيار لاعبة منتخب أذربيجان بريانا فريزر كأفضل لاعبة في البطولة .