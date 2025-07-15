بحث توسيع التعاون الدولي بين الاتحادين الأذربيجاني والدولي للنبالة

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

بحث رئيس الاتحاد الأذربيجاني للنبالة أنار قولييف مع رئيس الاتحاد الدولي للنبالة أوغور أردنير مسائل توسيع التعاون الدولي بين المؤسستين.

وجاء في بيان الاتحاد الأذربيجاني أن الضيف شاهد عملية التدريب والاستعداد المنظم في الهواء الطلق للمنتخبات للكبار والناشئين والشباب في باكو فيما أشاد بمستوى الاستعداد للرياضيين متمنيا لهم نجاحا في المسابقات الدولية.

وتحدث رئيس الاتحاد الأذربيجاني قولييف عن اهتمام متزايد في البلد بهذا النوع الرياضي وعن الظروف المهيأة للرياضيين في البلد.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول مسائل تنمية رياضة الرماية بالسهام في أذربيجان ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية.