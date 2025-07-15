بحث آفاق التعاون بين اتحادي أذربيجان ورومانيا لكرة القدم المصغرة

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

حضر نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم المصغرة طالح نسيبوف تلبية لدعوة من الاتحاد الروماني لكمرة القدم المصغيرة ونائب رئيس الاتحاد آزر حسينوف المباراة النهائية لبطولة رومانيا التي أُقيمت في بوخارست برفقة الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية الرومانية جورج بورو ورئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم المصغرة يوان أونيتشاش.

وجاء في بيان الاتحاد الأذربيجاني أن الاجتماع المنعقد بعد المباراة ناقش الجانبان سُبل تطوير رياضة كرة القدم المصغرة وإمكانيات التعاون والمشاريع المستقبلية.

وتقدم نسيبوف بتهنئة نظيره الروماني بانضمام الاتحاد الروماني لكرة القدم المصغرة كعضو كاملة الحقوق في اللجنة الأولمبية الوطنية معربًا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستُسهم في انتشار رياضة كرة القدم المصغرة على نطاق أوسع وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.