وزارة الطاقة تكشف عن حجم النفط المستخرج في أذربيجان في النصف الأول من العام الجاري

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

قالت وزارة الطاقة الأذربيجانية في بيان إن حجم استخراج النفط في البلد خلال فترة يناير إلى يونيو من العام الحالي بلغ 7ر13 مليون طن مع المكثفات وذلك أقل بنسبة 86ر4 في المائة من مؤشر الفترة عينها من العام الماضي.

وجاء في بيان الوزارة أن 8 ملايين طن من الحجم المستخرج جاءت من نصيب مجموعة حلول آذري وتشيراق وجونشلي و9ر1 مليون طن منها وهي المكثفات من حصة حقل شاه دنيز و3ر0 مليون طن منها وهي المكثفات من نصيب حقل أبشرون علما بأن نصيب شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار كان 5ر3 ملايين طن منها من النفط مع المكثفات.

وجاء في البيان أن 6ر11 مليون طن من الحجم المشار إليه من النفط مع المكثفات وذلك أقل بنسبة 52ر2 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام المنصرم وجهت إلى التصدير ومنها 9ر9 ملايين طن من حصة مجموعة الشركات و4ر1 مليون طن من حصة سوكار و3ر0 مليون طن من حصة حقل أبشرون.

كما أشارت الوزارة فيه إلى أن حجم استخراج النفط الخام خلال فترة الستة أشهر من العام الجاري 6ر61 ألف طن او 457 ألف برميل يوميا واستخراج المكثفات بمقدار 7ر13 ألف طن او 113 ألف برميل علما بأن حجم استخراج النفط على وجه العموم كان 6ر75 ألف طن او 570 ألف برميل يوميا متوسطا. كما أن معالجة النفط خلال الفترة المومأ إليها انخفضت بنسبة 38ر9 في المائة ليتدنى الحجم إلى 9ر2 مليوني طن.