وزير الاقتصاد يبحث مع سفيرة الصين مسائل تطوير التعاون الاقتصادي

باكو، 14 يوليو، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع سفيرة الصين في باكو لو ماي مسائل تطوير التعاون الاقتصادي.

وشهد الاجتماع التعبير عن أن الزيارات المتبادلة والفعاليات الاقتصادية والوثائق المهمة الموقعة بين الطرفين أسهمت بإسهام كبير في تطوير العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والصين. كما تم التطرق إلى الدور البارز لإعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس أذربيجان الصين في تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري. وتم التأكيد على توفر إمكانيات واسعة لتعزيز الشراكة في مجالات النقل والعبور والصناعة وتوطين الإنتاج والبناء والتجارة وقطاع الخدمات.

كما قدمت في الاجتماع معلومات حول البيئة الاقتصادية المواتية في أذربيجان فيما نوقشت المسائل المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري. وأكد الجانبان على آفاق التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي.