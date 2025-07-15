مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 14 يوليو.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.

وواصلت جلسة المحكمة بالاستماع إلى شهادات الأشخاص الذين أُسروا واحتُجزوا كرهائن في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت احتلال القوات المسلحة الأرمينية سابقًا بالإضافة إلى أولئك الذين أُصيبوا أو تعرضوا لأضرار أخرى نتيجة لإطلاق نار الجنود الأرمن.

وأدلى المتضرر فرمان محمدوف وهو من سكان خوجالي في إفادته أنه أُخذ رهينة في السابع والعشرين من فبراير، أي بعد يوم واحد من ارتكاب مجزرة الإبادة الجماعية التي وقعت في ليلة السادس والعشرين من فبراير عام 1992 مضيفا أن عمره كان آنذاك عشرة أعوام وأنه شهد لحظة إطلاق النار على أحد الأشخاص أثناء أَسره وردًّا على أسئلة المدعي أفاد محمدوف أنهم احتُجزوا كرهائن لمدة عشرة أيام وخلال تلك الفترة تعرّض جميع الرهائن الأذربيجانيين بمن فيهم هو نفسه للضرب والتعذيب.

وقال المتضرر محرٌم نجفوف في إفادته إن القوات المسلحة الأرمينية شنّت هجومًا على مدينة خوجالي من عدّة محاور خلال مجزرة خوجالي وقد أُسر هو وعدد من السكان الآخرين وأضاف "إلى جانب احتجازي أُخذ خمسة من أفراد أسرتنا كرهائن أيضًا وهم والدي علي نجفوف والدتي زيبا نجفوفا وأختي عادلة نجفوفا وشقيقاي إعتبار ووقار وقد بقي شقيقي في الأسر لمدة 43 يومًا" مبلغا أنه فور أسره قام الجنود الأرمن بضربه بمؤخرة بندقية آلية على رأسه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا ثم اقتادوه مع نحو 30 إلى 40 شخصًا أذربيجانيًا آخر إلى مدينة خوجاوند وهم يتعرضون للضرب المتواصل وقد احتُجز في مدينة خانكندي لمدة 21 يومًا دون طعام أو ماء، ثم تم تسليمه إلى الجانب الأذربيجاني في 18 مارس.

وأفاد المتضرر راسم حسنوف في شهادته أنه أُسر في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1993 في أراضي آق بورون وقد احتُجز في سجن تحقيقات محافظة خوجاوند وسجن شوشا ومركز الاحتجاز المؤقت في خانكندي وكذلك في مستشفى الأطفال بمدينة خانكندي وردًا على سؤال المدعي قال إنّه تعرّض للتعذيب أثناء أَسره، حيث تمّ اقتلاع أسنانه الذهبية باستخدام الكلّابات، كما عانى من أشكال أخرى من الإيذاء وقد تم تسليمه إلى الجانب الأذربيجاني في الحادي عشر من ديسمبر عام 1995.

وأبلغ المتضرر سليمان حسينوف في إفادته أن قرية قياسلي التي ينتمي إليها والواقعة في محافظة أغدام تعرّضت في الثالث والعشرين من يوليو عام 1993 للقصف بالدبابات والأسلحة الرشاشة من قِبل القوات المسلحة الأرمينية وأضاف أنه تعرّض هو وسكان آخرون للضرب الوحشي باستخدام مؤخرة البنادق والركلات وقام الأرمن، وهم يضربونهم، بإجباره مع عدد من سكان القرية ومن بينهم غالب وزوجته جولسابان وعيسى ورخسارة وجبرائيل ونحو 10 إلى 15 شخصًا آخرين على الصعود إلى سيارة "واز" ثم نُقلوا إلى قرية جينلي التابعة لمحافظة أغدام التي كانت آنذاك تحت الاحتلال وتم احتجازهم في حظيرة الحيوانات وقد احتُجزوا هناك لمدة 3 إلى 4 أيام وتعرّضوا لتعذيب مروّع دون طعام أو ماء وقد تعرّض أبناؤه ووالدته للتعذيب أمام عينيه وخلال فترة أَسره، تم احتجازه أيضًا في خوجالي ومدينة أغدام.

وأفادت المتضررة جول جمال حاجييفا في شهادتها أنّهم غادروا قريتهم جوناشلي في محافظة كلبجار على متن شاحنة أثناء اجتياح القوات المسلحة الأرمينية للمحافظة وكان في الشاحنة 24 شخصًا وقد تعرّضت الشاحنة لإطلاق نار عند مخرج النفق، ما أسفر عن إصابة معظم المدنيين الأذربيجانيين الذين كانوا فيها مشيرة إلى أنها كانت حاملًا في ذلك الوقت وقد وضعت مولودها أثناء فترة الأسر غير أن طفلها تُوفي بعد إطلاق سراحهم نتيجة الإهمال وظروف الاحتجاز القاسية التي أثّرت على صحته ونموّه، كما أُسر في الوقت ذاته عدد من أقاربها بمن فيهم شقيقاها وقد فقد أحدهما بصره نتيجة تعرضه للضرب في سجن شوشا. وفي ردّها على سؤال المدعي ذكرت أنها احتُجزت أولًا في مستشفى الأطفال بمدينة خانكندي ونُقلت لاحقًا إلى روضة للأطفال مشيرة إلى أنها شاهدت جثث الأذربيجانيين الذين قضوا في الأسر أو أثناء الاحتجاز، كما كانت شاهدة على نقل تلك الجثث بواسطة الشاحنات وأكدت أنها، إلى جانب أسرى ومحتجزين آخرين، تعرّضت للتعذيب خلال فترة الأسر، وتذكرت اسم أحد الجلّادين ويدعى غينا فاسكانيان وقد تم تسليمها إلى الجانب الأذربيجاني بعد عام ونصف من الأسر.

وقال المتضرر نامق قراييف في إفادته إنه أُسر في شهر سبتمبر من عام 1993 خلال المعارك التي دارت دفاعًا عن سيادة أراضي أذربيجان وأشار إلى أنه تعرّض للتعذيب أثناء فترة أسره موضحا أنه احتُجز في البداية في سجن شوشا، ثم نُقل إلى قرية أق بولاق التابعة لمحافظة خوجاوند، حيث استمر تعذيبه هناك وقد أُجبر هو وأسرى آخرون على العمل في بناء مزرعة، حيث تم احتجازهم لعدة أشهر وتعرّضوا خلالها لتعذيب جسدي ومعاملة مهينة تنال من كرامتهم وبعد أن تلقى العلاج في مستشفى مدينة خانكندي لمدة تقارب الشهر، تم تسليمه في 23 أغسطس عام 1995 إلى الجانب الأذربيجاني برفقة أسير أذربيجاني آخر يُدعى هِدايَت.

وأفاد المتضرر واله حسينوف أنه كان يعيش في خوجالي مع أقاربه وأنه أُصيب بطلق ناري وأُسر خلال مجزرة الإبادة الجماعية وفي حديثه عن الحادثة أوضح أن زوجته قُتلت رميًا بالرصاص على يد القوات المسلحة الأرمينية وقد رفض أن يترك جثمانها خلفه، مما أدى إلى إصابته ومن ثم أَسره. كما أشار إلى أنه كان شاهدًا على قيام القوات الأرمينية بقطع الطريق أمام المدنيين باستخدام الآليات العسكرية، ثم إطلاق النار عليهم وقتلهم أثناء المجزرة. وفي إجابته على أسئلة المدعية أفاد أنه تعرّض مع رهائن آخرين للتعذيب أثناء فترة احتجازه في منطقة عسكران وأشار إلى أنه بعد أن علموا بأنه عازف غيتار قاموا بقلع أظافره باستخدام الكلّابات وكسروا أصابعه وأدخلوا يده في الفرن وتذكر أسماء بعض الذين مارسوا عليه وعلى غيره من الرهائن هذه التعذيبات ومن بينهم مانفيل وغاريك سلافك وآخرون وقد أُفرج عنه وسُلّم إلى الجانب الأذربيجاني بعد سبعة وعشرين يومًا.

وأبلغ المتضرر ماهر قراييف في إفادته بأنه أُسر في قرية هوروفلو برفقة ستة أشخاص آخرين وقد تعرّض خلال فترة أسره لشتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

أما المتضرر خليل هادييف فقد صرّح بأنه أُسر في الثامن عشر من أبريل عام 1994 ونُقل إلى مدينة خانكندي حيث تعرّض للتعذيب وفي سبتمبر من العام نفسه، تمكّن من الفرار من الأسر برفقة ستة مواطنين أذربيجانيين آخرين.

وذكر المتضرر إيلخان على أكبروف في إفادته أنه أُسر في كلبجار في الثاني عشر من فبراير عام 1992 وخلال فترة أسره التي استمرت لمدة عام وعشرة أشهر، تعرّض لمعاملة سيئة للغاية وللتعذيب. وتذكّر من بين من عذّبوه من الأرمن شخصين يُدعيان سلافيك وكارين.

وأما المتضرر اعتبار أبيشوف فقد أشار في إفادته إلى أنه أُخذ رهينة في قرية تَرْنُويُوت التابعة لمحافظة أغدام وقد احتُجز في عسكران وشوشا وتعرّض للتعذيب وأُفرج عنه بعد شهر وأربعة أيام وفي إجابته على سؤال المدعي أفاد أنه خضع خلال فترة أَسره للعمل القسري.

كما أكّد المتضرر ناهض حميدوف في إفادته أنه شارك في حرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020 وقد أُسر في العاشر من نوفمبر من قِبل القوات المسلحة الأرمينية برفقة العسكري نورلان وقد احتُجز لمدة 34 يومًا تعرّض خلالها لشتى أنواع التعذيب وهو اليوم مصنّف من ذوي الإعاقة من الفئة الثانية وقال "كنت أُجبر على الذهاب إلى المرحاض مرة واحدة فقط في اليوم، حيث كانوا يضربونني أثناء اقتيادي وخلال فترة الأسر، نُقلت إلى الحمّام مرتين أو ثلاث مرات، لكنهم كانوا يصعقوننا بالكهرباء داخل الماء" وخلال جلسة المحكمة عُرضت كذلك مشاهد مصوّرة وثّقها الأرمن بأنفسهم تُظهر ما تعرّض له المتضرران حميدوف ونورلان عليزاده من تعذيب عند أَسرهما.

وأدلى المتضرر نورلان عليزاده بإفادته بعد حميدوف، حيث أكّد ما ذكره الأخير سابقًا وذكر أن عدد الجنود الأرمن الذين أسروهما كان يقارب عشرة أشخاص وقال "نتيجة للتعذيب الذي تعرّضنا له، أُصبت بجروح في رأسي وكُسر أنفي، كما تعرّضت ساقي لإصابات ولم أُصب خلال حرب الوطن، لكنني أُصبت أثناء فترة الأسر ومن شدّة التعذيب والمعاناة التي عانيناها نسيت حتى اسم طفلي خلال تلك الفترة".

وقال المتضرر آيدين جولمالييف في إفادته إنه في التاسع والعشرين من يناير عام 2021، وأثناء تأديته الخدمة العسكرية في محافظة لاتشين ضلّ طريقه في الضباب برفقة زميله العسكري جاودان قاسموف، ما أدّى إلى أَسرهما من قِبل القوات المسلحة الأرمينية وقد نُقلا إلى مدينة يريفان، حيث تعرّضا خلال فترة أَسرهما للإهانة والضرب والتعذيب وفي الحادي والثلاثين من يناير، تم تسليمهما إلى الجانب الأذربيجاني.

كما أفاد المتضرر ناظم بايراموف في شهادته أنه أُخذ رهينة في السادس والعشرين من ديسمبر عام 1991، في محيط قريته أميراللار وخلال فترة احتجازه التي استمرّت 12 يومًا، تعرّض للضرب الوحشي، كما تعرّض هو وسائر الرهائن والأسرى الأذربيجانيين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وأفادت المتضررة جولناره سلطانوفا في إفادتها أنها أُخذت رهينة من قِبل العدو في الثلاثين من أكتوبر عام 1993 وتعرّضت للتعذيب وتم تسليمها إلى الجانب الأذربيجاني بعد فترة احتجاز استمرت خمسة أشهر وثمانية أيام.

وأشار المتضرر أمين يعقوبوف في إفادته أنه في السابع من مارس عام 1990، أثناء توجهه إلى مدينة قافان لإصلاح خط الاتصالات برفقة جنود روس أُسر وقد تعرّض هناك للضرب ثم نُقل إلى مركز الشرطة حيث تعرض للضرب مرة أخرى وأضاف "كانوا يقولون لجنود الاتحاد السوفيتي السابقين: لماذا جلبتم الأتراك إلى هنا؟" وقد تم إطلاق سراحه في اليوم التالي.

كما أبان 21 متضررا آخر بإفاداتهم بأنهم أُسروا في أوقات مختلفة من قِبل جنود القوات المسلحة الأرمينية وتعرّضوا لشتى أنواع التعذيب.

كما أجاب المتضررون على أسئلة المتهمين ومحاميهم وممثلي أنفسهم.

وخلال الجلسة القضائية جرى أيضًا إعلان تقارير الخبرة الطبية الشرعية التي أُجريت بشأن المتضررين والضحايا.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 17 يوليو.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.