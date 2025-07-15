هزة أرضية مسجلة في محافظة ساموخ

باكو، 15 يوليو، (أذرتاج)

تم تسجيل هزات أرضية في محافظة ساموخ الأذربيجانية يوم 15 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز خدمات الزلازل الجمهوري التابع للأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه لم يشعر أحد بالزلزال.