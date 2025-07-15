زلزال قوي يضرب سواحل الفلبين

باكو، 15 يوليو، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 127 كيلومتر جنوب شرق مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة وعلى عمق 49 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. ولم يُعلن عن أي تهديد بحدوث تسونامي.