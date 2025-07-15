الكشف عن عدد البلدان والوفود المعتمدة المشاركة في النسخة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

قالت شركة حلبة باكو في بيان إن 1846 رياضي و2666 وفد عن 8 بلدان يشاركون في مسابقات النسخة الثالثة من ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها أذربيجان عام 2025م.

وجاء في بيان الشركة أن 349 رياضي يمثلون أذربيجان و263 رياضي الاتحادَ الروسي و259 رياضي كازاخستان و257 رياضي أوزبكستان و255 رياضي بيلاروس و202 رياضي طاجيكستان و170 رياضي تركمانستان و85 رياضيا قيرغيزستان.

هذا وتنظم النسخة الثالثة من ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة في 7 مدن في أذربيجان وهي كنجة ويفلاخ ومنكجوير وغابالا وشاكي وجويجول وخانكندي خلال الفترة ما بين 28 سبتمبر و8 أكتوبر على 12 منشأة رياضية.