الرئيس إلهام علييف: تتقدم أذربيجان وتركيا اليوم جنبا إلى جنب بثقة ونجاح نحو المستقبل

باكو، 15 يوليو، (أذرتاج)

بعث الرئيس إلهام علييف رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى أحداث 15 يوليو / تموز في بلده.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرسالة جاء فيها: "أُحيي ببالغ الاحترام والتقدير ذكرى جميع إخواننا وأخواتنا الذين استشهدوا أثناء جهودهم لمنع محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو قبل التسع سنوات وأُقدم تعازيّ الحارة لعائلاتهم ولشعبكم الكريم.

في تلك الليلة، سطر الشعب التركي الشقيق أعظم سجل بطولي في تاريخه الحديث حيث دافع شعبكم الصامد والمناضل عن وطنه وعَلمه ودولته بشجاعة وثبات في وجه محاولة الانقلاب الدموية التي استهدفت الأسس الدستورية والديمقراطية لجمهورية تركيا. واليوم، يُمكننا القول بفخر إن 15 يوليو "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" هو تاريخ هام يحتفي بانتصار الإرادة القوية والراسخة والوحدة الوطنية والتضامن والوطنية.

ومنذ اللحظات الأولى لمحاولة الانقلاب الغادرة، أظهر شعب ودولة أذربيجان دعمهما وتضامنهما بالوقوف إلى جانب تركيا الشقيقة. وهذا مثال آخر على مبدأ "الأمة الواحدة في الدولتين" الذي كان تجسيدا واضحا لهذا المبدأ ومثالا جليا على أخوتنا.

وقد أمكن إحباط هذه الخطة الخبيثة ضد الدولة التركية بفضل قيادتكم وتضحياتكم العظيمة ووحدة شعبكم حولكم. لقد خرج بلدكم الشقيق من هذا الاختبار الصعب فخورا ومنفتحا مثبتا قوته للعالم أجمع مرة أخرى.

أنتم تعملون حاليا بعزم وإصرار لتحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب" وتوريث بلد آمن وسلمي ومزدهر للأجيال القادمة. كان قرار جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الأخير بحل نفسها وإلقاء سلاحها نتيجة رائعة لإرادتكم السياسية القوية وانتصارا للوحدة والتضامن الوطنيين."

كما كتب رئيس الدولة "إن أذربيجان وتركيا تتقدمان اليوم جنبا إلى جنب بثقة ونجاح نحو المستقبل. إن الأخوة الراسخة والوحدة الفريدة والتحالف الاستراتيجي بين بلدينا عامل مهم للأمن والشراكة والتنمية لمنطقتنا والعالم أجمع."

وجاء في رسالة الرئيس إلهام علييف: "أنا واثق من أن تحالفنا الاستراتيجي المستمد من إرادة شعبينا الشقيقين اللذين وقفا دومًا بعضهما إلى جانب بعض عبر التاريخ وكذلك من إعلان شوشا سيزداد قوةً وعمقًا من خلال جهودنا المشتركة. وأغتنم هذه الفرصة لأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والنجاح في أعمالكم وللشعب التركي الشقيق السلام والرفاهية والازدهار الدائم".