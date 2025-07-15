الإعلامي المغربي إدريس اليعقوبي: زيارتي لأذربيجان أكدت قناعتي في كون الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الشعب تكسب التحدي وتنتج التنمية

الرباط، 15 يوليو، شعيب بغادى، أذرتاج

أجرى مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، مقابلة مع الصحافي المغربي إدريس اليعقوبي، وذلك مباشرة بعد عودته من الزيارة التي قام بها مؤخرا رفقة وفد إعلامي مغربي لجمهورية أذربيجان، حيث أدلى كواحد من قيدومي الصحافيين المغاربة، بتصريح هم انطباعاته التي رسمتها زيارته للعاصمة باكو وبعض المدن الأخرى من بينها شوشا، وما نتج عنها من لقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين الأذربيجانيين.

- أذربيجان: التنوع في الوحدة

لقد سررت باكتشاف بلد يتميز بكرم ضيافة شعبه ولطفهم، وجمال مناظره الطبيعية، وغنى تراثه المادي والمعنوي، بالإضافة إلى قيم التنوع الثقافي والتماسك، مما يجعل أذربيجان نموذجا يُحتذى به في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أسرني الطابع المعماري لمدنها، كما هو الحال في باكو، حيث يمتزج التقليد بالحداثة.

- شعب فخور بهويته التعددية

ما لفت انتباهي هو تمسك الشعب الأذربيجاني بقيمه الأصيلة وهويته الراسخة، مع انفتاحه على الحداثة. قليل من دول المنطقة نجح في تحقيق هذا التوازن الماهر بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل الواعدة.

أتاحت لنا زيارة باكو وخانكندي وشوشا فرصة اكتشاف جمال البلاد الطبيعي وتنوعها، وغنى فنون الطهي فيها، بالإضافة إلى الهندسة المعمارية المميزة لكل منطقة، مما يوفر للزوار خيارات متعددة.

- قواسم مشتركة

عززت هذه الرحلة الخيالية إلى أذربيجان قناعتي بأن هناك في هذا العالم دولًا، بفضل قادتها وشعوبها، قادرة على احتضان التطور الديناميكي ومواجهة تحديات التنمية متعددة القطاعات. هذه قواسم مشتركة تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، حيث تحظى كل دولة باحترام المجتمع الدولي.

أغتنم هذه الفرصة الرائعة لأعرب عن خالص شكري لجميع الأشخاص والشخصيات التي التقينا بها والذين أحاطونا بلطفهم وحفاوة استقبالهم. كما أود أن أرحب ترحيبًا حارًا بالمؤسسات، بما في ذلك سفارة جمهورية أذربيجان في المملكة المغربية، على منحنا هذه الفرصة الرائعة لاكتشاف، دون مبالغة، واحدة من أجمل دول العالم.