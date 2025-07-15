توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات من أجل تعزيز التعاون في مجال الملكية الصناعية

الرباط، 15 يوليو، أذرتاج

على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة إلى غاية 17 يوليو الجاري بجنيف، وقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مذكرة تفاهم مع إدارة قطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد الإماراتية.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية، حيث استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، التطورات الأخيرة في مجال الملكية الصناعية في البلدين، وكذا مشاريع التعاون المحتملة.