تطهير 29.54 في المائة من محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند من الألغام والذخائر غير المنفجرة

أغدام، 15 يوليو، (أذرتاج)

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف في كلمة ألقاها في المؤتمر الإقليمي في موضوع "الدستور والسيادة: أساس دولة القانون" المنعقد في مدينة أغدام إن 29.54 في المائة من أراضي محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند طهّرت من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأضاف حسينوف أن 51.24 في المائة من محافظة أغدام طُهّرت من الألغام وتم اكتشاف 37 ألفا و779 لغم وذخيرة غير منفجرة. وكشف كذلك عن تطهير 67.76 في المائة من أراضي محافظة فضولي و7.56 في المائة من أراضي محافظة خوجاوند من الألغام والذخائر غير المنفجرة.