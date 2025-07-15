نقل 612 مليون طن من النفط الأذربيجاني إلى الأسواق الخارجية منذ تشغيل خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان"

باكو، 15 يوليو، (أذرتاج)

بلغ إجمالي حجم النفط الأذربيجاني المصدر عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان" حتى 1 يوليو من العام الجاري 612.2 مليون طن.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أن 89 في المائة من هذه الكميات صُدّرت عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان".

كما بلغ حجم النفط المنقول بالترانزيت عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان" خلال الفترة المذكورة 66.6 مليون طن أي ما يمثل 11 في المائة من إجمالي الحجم.

ويذكر أنه في 13 يوليو 2006، أقيم حفل الافتتاح الرسمي لخط أنابيب تصدير النفط الرئيسي "باكو - تبليسي – جيهان" الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لـ"اتفاقية القرن" ويضمن الوصول المباشر للنفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية ويساهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة في بلدنا في محطة جيهان في تركيا.