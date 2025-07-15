شركة بريطانية تزيد إنتاجها من الذهب في أذربيجان

باكو، 15 يوليو، (أذرتاج)

أصدرت شركة "أنجلو آسيان ماينينغ الشركة العامة المحدودة البريطانية التي تعمل في مجال تطوير رواسب المعادن الثمينة والخام في أذربيجان تقريرها للنصف الأول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن إجمالي إنتاج الذهب في البلد خلال النصف الأول بلغ 12.115 أونصة. ويمثل هذا زيادة قدرها 2.6 ضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان مؤشر النصف الأول من عام 2024م الماضي عند 4.704 أونصات.

وجاء في التقرير أن الشركة أنتجت خلال الربع الثاني 8.293 أونصة من الذهب وواصلت زيادة السيولة النقدية، مما أدى إلى انخفاض صافي ديونها. وخلال هذه الفترة، تم إنتاج 6.086 أونصة من الذهب أي ما يزيد بمقدار 2.5 ضعف عن نفس الفترة من العام الماضي (الربع الثاني من عام 2024: 2.438 أونصة).

شركة "أنجلو آسيان ماينينغ الشركة العامة المحدودة البريطانية " شركة مُنتجة للذهب والنحاس والفضة ولديها محفظة من أصول التعدين والاستكشاف عالية الجودة في أذربيجان. وأنتجت الشركة 16.760 أونصة من الذهب في البلد العام الماضي. ورغم انخفاض الإنتاج بشكل كبير في 2024 بسبب القيود البيئية فقد استعاد الإنتاج طاقته الكاملة بنهاية العام.