وزارة البيئة: فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق تـــحديــث2

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

قالت الناطقة باسم وزارة البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية أراده ابراهيموفا لمراسل أذرتاج إن الحريق اندلع في منطقة بلدية بالقرب من قرية زوبون في محافظة جليل أباد وانتقل لاحقًا إلى أراضي الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة مؤكدة على أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في الوقت الحاضر. وأضافت انه يُلاحظ حاليًا تصاعد كمية قليلة من الدخان في المنطقة.

وأبلغت ابراهيموفا أن حارس الغابة المدعو غني نادروف الذي شارك في إخماد الحريق تعرض للتسمم نتيجة استنشاق الدخان مفيدة أن حالته الصحية حالياً مُرضية بعد تلقيه الإسعافات الطبية في المكان.

هذا وقد أبلغ مراسل أذرتاج قبل قليل أن الطقس العاصف تسبب في صعوبة إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة الغابة بقرية زوبون في محافظة جليل أباد جنوب البلد. وتم استدعاء معدات وفرق إطفاء من المناطق المجاورة بجانب استخدام مروحية في مكان الحادث.

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اندلعت حريق في منطقة غابية في أراضي قرية زوبون بمحافظة جليل أباد جنوب أذربيجان.

وابلغ مراسل أذرتاج أن فرق إطفاء الحريق التابعة لفرع وزارة الطوارئ الإقليمي باشرت التعامل مع الحريق وتتخذ تدابير عاجلة لمنع تفشي الحريق إلى مناطق غابية وأراضي قرى تقع بالجوار.