مناقشة تطوير التعاون القضائي والقانوني بين أذربيجان والعراق

باكو، 15 يوليو، (أذرتاج)

عُقد اليوم اجتماع في المحكمة العليا الأذربيجانية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية منذر إبراهيم حسين مع الوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمحكمة العليا ان رئيس المحكمة العليا إنام كريموف رحب بالضيوف وأكد أن علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وأذربيجان تتطور بوتيرة متسارعة. وقُدمت معلومات مفصلة حول الإصلاحات المُنفذة لتحسين النظام القضائي في أذربيجان وأشير إلى توسع استخدام تقنيات المعلومات الحديثة في النظام القضائي ومواءمة إجراءات اختيار القضاة مع المعايير الدولية والتحديث المستمر للإطار التشريعي.

وتم التأكيد على توسيع العلاقات الثنائية في المجال القضائي وتعزيز الخبرات المتبادلة وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى وجود فرص مواتية لتعميق التعاون. وأعرب رئيس الوفد العراقي منذر إبراهيم حسين عن امتنانه لحفاوة الاستقبال مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين. وأعرب عن تقديره الكبير للإصلاحات التي شهدها النظام القضائي الأذربيجاني والإنجازات التي تحققت، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.