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وزارة البيئة: فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق تـــحديــث2
- 15.07.2025 [19:43]
وزير الخارجية يستقبل سفيرة هولندا المنتهية مدة نشاطها في البلد
- 15.07.2025 [17:59]
نفطجي باكو يتعاقد مع لاعب منتخب فنزويلا بالإعارة
- 15.07.2025 [16:54]
مناقشة تطوير التعاون القضائي والقانوني بين أذربيجان والعراق
- 15.07.2025 [16:50]
شركة بريطانية تزيد إنتاجها من الذهب في أذربيجان
- 15.07.2025 [15:25]
انخفاض سعر برميل النفط
- 15.07.2025 [11:31]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 15.07.2025 [11:31]
زلزال قوي يضرب سواحل الفلبين
- 15.07.2025 [10:33]
هزة أرضية مسجلة في محافظة ساموخ
- 15.07.2025 [10:23]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 15.07.2025 [10:14]
وزير الاقتصاد يبحث مع سفيرة الصين مسائل تطوير التعاون الاقتصادي
- 14.07.2025 [19:41]
بحث آفاق التعاون بين اتحادي أذربيجان ورومانيا لكرة القدم المصغرة
- 14.07.2025 [18:26]
بحث توسيع التعاون الدولي بين الاتحادين الأذربيجاني والدولي للنبالة
- 14.07.2025 [16:22]
منتخب أذربيجان لكرة السلة 3*3 للسيدات تتوج بلقب سلسلة العالم
- 14.07.2025 [15:50]
تشيلسي الإنجليزي يتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم
- 14.07.2025 [14:50]
تطهير مساحة 1639.6 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
- 14.07.2025 [12:32]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 14.07.2025 [10:29]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 14.07.2025 [10:24]
تحقيق اتفاقية تاريخية بين مؤيدي ومعارضي استقلال كاليدونيا الجديدة
- 13.07.2025 [16:04]
نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يشارك في منتدى دوبروفنيك الدولي
- 13.07.2025 [14:29]
رئيس أذربيجان يهنئ رئيس الجبل الأسود بالعيد الوطني
- 13.07.2025 [14:09]
شركة النفط الوطنية الأذربيجانية توقع مذكرة تفاهم مع حكومة سوريا
- 12.07.2025 [23:00]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان
- 12.07.2025 [21:44]
قراباغ أغدام يعلن انتقال لاعب الوسط خرّيج النادي الرياضي الصفاقسي
- 12.07.2025 [20:13]
رئيس سوريا يختتم زيارته أذربيجان
- 12.07.2025 [20:03]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس سوريا أحمد الشرع تحديـــث
- 12.07.2025 [18:30]
رئيس سوريا يزور مقبرة الشرف
- 12.07.2025 [18:03]
رئيس سوريا يصل إلى أذربيجان
- 12.07.2025 [13:05]
رصد الزلازل يسجل هزات أرضية في إسماعيللي
- 12.07.2025 [10:34]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تحضر مراسم إحياء ذكرى ضحايا سربرنيتسا
- 11.07.2025 [21:01]
مجموعة من السياح الدوليين يتعرفون على مدينة لاتشين
- 11.07.2025 [20:48]
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا آخر للمجلس الاقتصادي
- 11.07.2025 [18:54]
المنتخب الأرجنتيني يواصل زعامته في التصنيف العالمي للفيفا
- 11.07.2025 [16:51]
انطلاق الدورة 37 من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء
- 11.07.2025 [16:43]
سومقايت يفسخ العقد مع مهاجمه الليبيري
- 11.07.2025 [16:41]
قراباغ أغدام يعلن إكمال الصفقة مع شباب بلوزداد لانتقال مهاجمه الألباني
- 11.07.2025 [15:50]
صباح باكو يخسر أمام سيليا السلوفيني بدوري أوروبا
- 11.07.2025 [14:12]
إحضار 30 طفلا آخر من أوكرانيا إلى أذربيجان لإعادة التأهيل والفحص الطبي
- 11.07.2025 [12:52]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني
- 11.07.2025 [12:42]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزيرة الاقتصاد الجورجية
- 11.07.2025 [12:22]
اجتماع بين وفدي منظمتي الطيران المدني الأذربيجانية والصينية
- 11.07.2025 [11:35]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 11.07.2025 [10:36]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 11.07.2025 [10:19]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 11.07.2025 [10:14]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى البوسنة والهرسك
- 10.07.2025 [22:19]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الإمارات
- 10.07.2025 [21:57]
مجموعة من السياح الدوليين يتعرفون على مدينة خانكندي
- 10.07.2025 [20:17]
مجموعة أخرى من أطفال أوكرانيا تغادر إلى أذربيجان للعلاج وإعادة التأهيل
- 10.07.2025 [18:38]
مجموعة من السياح الدوليين يتعرفون على مدينة أغدام
- 10.07.2025 [18:08]
أذربيجان والسعودية تستعرضان إمكانيات التعاون في قطاع الهيدروكربونات
- 10.07.2025 [17:05]
روسيا تحظر استيراد منتجات الألبان من شركتين أذربيجانيتين
- 10.07.2025 [16:26]
تأجيل رحلة "يوتاير" من كنجه إلى موسكو
- 10.07.2025 [16:20]
مأدبة رسمية تُقام ضمن فعاليات ندوة أوبك الدولية في فيينا
- 10.07.2025 [16:17]
إصابة شخص في حادث انفجار لغم في أغدره
- 10.07.2025 [15:22]
رئيس سوكار يشارك في ندوة أوبك الدولية التاسعة
- 10.07.2025 [14:03]
وزير العدل الباكستاني يزور أذربيجان
- 10.07.2025 [12:53]
مجموعة من السياح الدوليين يتعرفون على مدينة شوشا
- 10.07.2025 [12:18]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس وزراء أرمينيا في أبوظبي تـــحديـــث
- 10.07.2025 [12:10]
مجموعة من السياح الدوليين تصل إلى قراباغ وزنكزور الشرقية
- 10.07.2025 [11:51]
كروان يفلاخ صاعد دوري الممتاز يودع 5 لاعبين
- 10.07.2025 [11:49]
مجموعة من السياح الدوليين تصل إلى فضولي
- 10.07.2025 [11:10]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 10.07.2025 [11:06]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 76 دولارا
- 10.07.2025 [11:05]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 10.07.2025 [11:02]
وزير الطاقة: أذربيجان تشارك في صيغة أوبك زائدة مشاركة فاعلة من اليوم الأول
- 09.07.2025 [20:57]
وزير الطاقة يعقد اجتماعات في فيينا
- 09.07.2025 [20:32]
الأمين العام لأوبك: أشكر وكالة أذرتاج على الشراكة الإعلامية
- 09.07.2025 [19:57]
رؤساء البعثات الدبلوماسية الأذربيجانية يتعرفون على مدينة شوشا
- 09.07.2025 [19:24]