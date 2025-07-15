نفطجي باكو يتعاقد مع لاعب منتخب فنزويلا بالإعارة

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

أعلن نادي نفطجي باكو لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب المنتخب الفنزويلي فريدي وارقاس لمدة عام بالإعارة عن نادي مكابي نتانيا الإسرائيلي.