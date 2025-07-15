وزير الخارجية يستقبل سفيرة هولندا المنتهية مدة نشاطها في البلد

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في الخامس عشر من يوليو اليوم سفيرة مملكة هولندا في باكو باؤلين أيزيما المنتهية مدة نشاطها في البلد.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزير بايراموف رفع الشكر على فعالياتها الدبلوماسية المثمرة في البلد متمنيا لها نجاحا في فعالياتها اللاحقة.

وشهد الاجتماع مناقشة الشؤون المدرجة في أجندة التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف بين أذربيجان وهولندا وكذلك الوضع الراهن والحقائق الموجودة في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع.

كما جرت الإشارة إلى وجوب الزيارات المتبادلة بين البلدين والتواصل ضمن الفعاليات الدولية المختلفة وآلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بهدف مناقشة الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية.

وقدم الوزير بايراموف معلومات مفصلة حول الوضع الإقليمي في الفترة ما بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ومشكلة التهديد بالألغام ومكافحتها وعودة اللاجئين السابقين إلى مسقط رؤوسهم فيما لفت الانتباه إلى الطور الحالي لمفاوضات اتفاقية السلام الأذربيجانية الأرمينية والى العوامل التي تمنع هذه العملية ولا سيما إلى اعتماد دستور أرمينيا على المطالب الترابية ضد أذربيجان والى مسألة إلغاء المؤسسات التي قد فقدت أهميتها مثل مجموعة منسك.

وأكدت السفيرة أيزيما على أنها لن تنسى فعالياتها بصفتها سفيرة هولندا في أذربيجان خلال المدة البالغة 5 أعوام رافعة الشكر على الدعم المقدم لها خلال نشاطها الدبلوماسي.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.