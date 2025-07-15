 مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 15 يوليو تموز.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقاييف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

وقدّم المتهم روبن واردانيان بعد ذلك إلى المحكمة عدّة طلبات وذكر أن فريق الدفاع سبق أن تقدّم بطلب للتعرّف على محاضر الجلسات وطلب من المحكمة السماح لمحاميه أورام بيرمان بمراجعة محاضر الجلسات حتى في غيابه.

وقال رئيس الجلسة القاضي أقاييف إن الطلب مقبول مشيرًا إلى أن هذا من حقوق المتهم وأكد أن المتهم واردانيان ومحاميه أفرام بيرمان قد أُتيحت لهما الفرصة للاطلاع على محاضر الجلسات بشكل دائم وسيستمر توفير هذه الإمكانية في المستقبل أيضًا.

ثم طلب المتهم واردانيان السماح له بعقد لقاء سري مع محاميه قبل كل جلسة محكمة مشيرًا إلى أنه تراوده بعض الأسئلة التي يرغب في مناقشتها مع محاميه. ووافقت المحكمة على هذا الطلب أيضًا فيما أوضح القاضي أقاييف أن هذا الحق مضمون وأنه بالفعل يتم توفير إمكانية اللقاء السري قبل كل جلسة وسيُستمر في ضمان هذا الحق كسائر حقوقه الأخرى.

وأوضح المتهم واردانيان في طلبه الثالث أنه هو ومحاميه طلبا سابقًا تزويدهم بنسخ من مقتطفات قرارات الجلسات المُسجلة في محاضر المحكمة وأشار القاضي أقاييف إلى أنه يتعين عليهما تقديم قائمة بالمحاضر التي يرغبان في الاطلاع على مقتطفات قراراتها وبناءً على هذه القائمة سيتم تسليم الوثائق إلى فريق الدفاع فأضاف المتهم واردانيان أنهما يودان الاطلاع على مقتطفات القرارات المتعلقة بجميع الطلبات التي تقدما بها خلال الأشهر الستة التي عُقدت فيها المحكمة ورد القاضي بأن جزء من هذه المقتطفات قد تم تسليمه بالفعل وأن الباقي سيتم تسليمه أيضًا.

وأفاد محامي المتهم واردانيان بيرمان أنه يدعم الطلبات التي تقدم بها موكله.

ثم أدلى المتضرر رامـل منافوف الوريث القانوني للمتضرر بإفادته مشيرًا إلى أن ابنه قياس منافوف استشهد نتيجة لانفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا القوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة غير الشرعية الأرمنية مضيفا أن نجله كان يبلغ من العمر 19 عامًا عند وفاته.

وأفاد المتضرر بيرَك ذو الفقاروف في شهادته بأنه أصيب بطلق ناري نتيجة إطلاق نار من قبل العدو وفي رده على سؤال المدعية أوضح أن الحادث وقع في أراضي محافظة خوجاوند.

وذكرت المتضررة مينوري سفرلي في شهادتها أنها أُصيبت في ساقها اليسرى نتيجة انفجار قذيفة هاون أُطلقت من الطرف الآخر وفي ردها على أسئلة المدعي أشارت إلى أن وصال لطيفوف الذي كان برفقتها أثناء الحادث أُصيب أيضاً.

وأبلغ المتضرر سعدي علييف أنه أُصيب نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها بقايا القوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية في أراضي محافظة خوجاوند.

كما قال المتضرر علي زينالوف ردا على أسئلة المدعي أنه أُصيب بجروح متعددة نتيجة انفجاره بلغم زرعه العدو في محافظة أغدام .

وأدلى المتضرر جاود شوقاتلي بشهادته مفيدا بأنه أُصيب نتيجة انفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا القوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية بالقرب منه في محافظة أغدام.

وقال المتضرر رستم رستموف بأنه أصيب بجروح شظايا نتيجة قصف مدفعي أطلقه العدو في قرية ونك بمحافظة كلبجار.

كما أبلغ المتضرر سلمان بوداقوف في شهادته انه تعرض لإصابة جراء انفجار قنبلة يدوية أطلقها العدو في كلبجار.

وذكر المتضرر كراي أقاييف في إفادته بأنه أصيب بجروح نتيجة إطلاق نار من بقايا جيش أرمينيا والكتائب المسلحة الأرمينية الغير قانونية في أراضي محافظة خوجالي.

وفي شهادته أشار المتضرر سنان محمدوف إلى أنه أصيب في الجزء الخلفي من رأسه نتيجة إطلاق نار من قبل العدو في أغدام وفي إجابته على أسئلة المدعي أشار إلى وقوع قتلى وجرحى في الحادث.

كما قال المتضرر رابل إسماعیلوف في شهادته إنه أصيب جراء انفجار قنبلة هاون أطلقت بالقرب منه من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة الأرمنية غير القانونية.

وأبلغ المتضرر نورلان تارويردييف في افادته أنه أصيب في ذراعه اليسرى نتيجة انفجار قذيفة أطلقتها الطائرة المسيرة (الدرون) التابعة لبقايا القوات المسلحة الأرمينية والكتائب المسلحة الأرمينية غير القانونية في أراضي محافظة خوجاوند.

كما ذكر المتضرر رشاد سليمانلي أنه أصيب نتيجة انفجار قذيفة أطلقتها بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير القانونية في محافظة خوجاوند.

وقال المتضرر فغان مرادوف إنه أصيب نتيجة إطلاق نار من قبل العدو في أراضي محافظة أغدره.

وأفاد المتضرر قنصل قاسموف أنه أصيب بإصابة دماغية ناجمة عن انفجار وقع في اراضي محافظة خوجالي نفذته بقايا القوات المسلحة الأرمينية والكتائب المسلحة الأرمينية غير القانونية.

كما ذكر المتضرر صادق شكاروف أنه أصيب نتيجة انفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا القوات المسلحة الأرمينية والكتائب المسلحة الأرمينية غير القانونية في محافظة أغدام.

وأكد المتضرر فخري ماميزاده أنه أصيب نتيجة إطلاق نار من أسلحة ثقيلة من قبل بقايا القوات المسلحة الأرمينية والكتائب المسلحة الأرمينية غير القانونية في أراضي محافظة خوجاوند.

وأدلى المتضرر الآخر كنعان محمودوف بإفادته قائلا إنه أصيب بجروح نتيجة انفجار قنبلة يدوية أطلقتها بقايا القوات المسلحة الأرمينية والكتائب المسلحة الأرمينية غير القانونية في محافظة أغدام وفي ردّه على سؤال المدعي ذكر أن شخصًا واحدًا لقي حتفه خلال الحادث وأصيب شخصان آخران بجروح وأضاف أنه تعرض لإصابات في يده وقدمه وعينه وأجزاء مختلفة من جسده.

وقال المتضرر أمير يوسفوف في شهادته إنه أصيب نتيجة انفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا القوات المسلحة الأرمنية والميليشيات الأرمنية غير الشرعية في محافظة كلبجار.

وأبلغ المتضرر عزت ولييف في شهادته أنه أصيب جراء إطلاق النار من قناص بقايا القوات المسلحة الأرمنية والميليشيات الأرمنية غير الشرعية في محافظة كلبجار.

وأما المتضررون الآخرون روشن نورييف وناطق قاسمزاده ومراد صادق فقد أشاروا شهاداتهم إلى تعرضهم لإصابات متنوعة نتيجة استفزازات العدو العسكرية واسعة النطاق.

كما تم في جلسة المحكمة الإعلان عن تقارير الخبرة الطبية القضائية المتعلقة بحالة الأشخاص المتضررين.

وقد تحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 22 يوليو.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.