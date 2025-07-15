رئيس مجلس شعب تركمانستان يصل إلى أذربيجان

باكو، 16 يوليو، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس شعب تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف إلى جمهورية أذربيجان في 16 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف قد اصطف على شرف الضيف الرفيع على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا الدولتين.

وكان في استقباله النائب الأول لرئيس وزراء أذربيجان يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية سامر شريفوف ومسؤولون آخرون.