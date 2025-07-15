اتفاقية إلغاء التأشيرة بين أذربيجان والصين تدخل حيز التنفيذ

بكين، 16 يوليو، (أذرتاج)

دخلت اليوم حيز التنفيذ "اتفاقية إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية" بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان والصين الشعبية الموقعة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصين في أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاتفاقية تعفى مواطني جمهوريتي أذربيجان من حاملي جوازات سفر عادية سارية المفعول والصين من حاملي جوازات سفر عادية سارية المفعول من شرط الحصول على تأشيرة لدخول أو مغادرة أو عبور أراضي بعضهما بعضا لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لكل زيارة ولمدة إجمالية لا تزيد عن تسعين يوما لكل مائة وثمانين يوما.