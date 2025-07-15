لجنة الأسراء والمفقودين تعلن تحديد هوية شهيد مفقود آخر منذ حرب قراباغ الأولى

باكو، 16 يوليو، (اذرتاج)

أعلنت لجنة الأسراء والمفقودين والرهائن الأذربيجانية عن تخطيط دفن رفات شهيد مفقود آخر كان في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى وجرى تحديد هويته مؤخرا.

وجاء في بيان اللجنة انه يخطط في 18 يوليو الجاري دفع رفات الجندي المدعو مظاهر عبد الخالق أوغلو كريموف لدى مقبرة قرية أسطى جليللي بمحافظة خاتشماز الأذربيجانية.