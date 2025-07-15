كروان يفلاخ يعلن التعاقد مع مدير فني عام

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

أعلن نادي كروان يفلاخ لكرة القدم الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز عن تعاقده مع مدير فني جديد.

وجاء في بيان النادي أن الإدارة اتفقت مع المدرب آذر هاشموف ويعاونه زؤور حاجييف كمدرب مساعد وحسين محمدوف كمدرب لحراس المرمى.