الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس شعب تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف

باكو، 16 يوليو، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم على انفراد رئيس مجلس شعب تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف في باكو في 16 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف استقبـل رئيس مجلس شعب تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف.

والتقطـت صورة مشتركة للرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس شعب تركمانستان قربان قولو بردي محمدوف.

وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاجتماع وقال:

- السيد قربان قولو ملك قولييفيتش المحترم،

أهلا وسهلا بكم في أذربيجان وأحييكم بتحية مخلصة وأنا وطيد الثقة في أن زيارتكم تساهم في تنمية علاقات الأخوة التركمانستانية الأذربيجانية وتربط شعبينا تقاليد الأخوة العميقة وقد اتسعت هذه العلاقات قوة وسعة خلال فترة الاستقلال ونتعاون بنجاح في كثير من المجالات وينظر كلا البلدان إلى المستقبل بثقة وهما ينتهجان سياسة مستقلة والعلاقات التاريخية الموجودة بيننا أرضية أساسية للعلاقات القائمة اليوم وأنا واثق في إعطاء زيارتكم علاقاتنا زخما جديدا ولدينا إنجازات كثيرة في مجالات السياسة والاقتصاد والإنسانية وغيرها ومن ضمنها مجالي النقل والطاقة وبطبيعة الحال نتبادل اليوم وجهات نظر حول تعاون مستقبلي.

يا أخي العزيز، أحييكم في أذربيجان مرة أخرى.

ـبملفلمبـ

ثم ألقى رئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف كلمة وقال:

- السيد إلهام حيدر أوغلو المحترم،

وأعضاء الوفديـن الكرام،

واسمحوا لي أولا أن أعرب عن خالص امتناني لكم على دعوتكم لزيارة أذربيجان وعلى كرم ضيافتكم وموقفكم الصادق.

كما يشرفني أن أنقل إليكم خالص تحيات وتمنيات رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف.

إن الهدف الرئيسي من زيارتي جمهورية أذربيجان تعميق وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الإنجازات المحققة وإعطاء تنفيذ المشاريع والتوجهات الجديدة زخما إضافيا.

وبشكل عام، عند وصف المستوى الحالي للعلاقات بين تركمانستان وأذربيجان، أود أن أعبر عنها بثلاث كلمات وهي الأخوة وحسن الجوار والتعاون.

ونستند إلى أسس تاريخية راسخة وقواسم مشتركة وأخوية بين الشعبين وفهم مشترك لحاجاتهما المتبادلة والى استعداد لتسخير الإمكانات السياسية والاقتصادية والموارد المشتركة من أجل رفاهية شعبينا ودولتينا وأمنهما وتقدمهما.

ومن الطبيعي أن يكون لدى تركمانستان وأذربيجان اليوم أجندة تعاون واسعة ومهمة في السياسة الخارجية وفي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. وبفضل جهود الجانبين، يتميز تعاوننا بالجدية والخصوصية والاستقرار والاستدامة ويشهد ديناميكية جيدة والعامل الرئيسي والحاسم في ذلك يعود إلى أعلى مستوى من التفاهم والثقة المتبادلة بين زعيمـي بلدينا وهذا يسمح لنا باتخاذ قرارات صائبة وفي الوقت المناسب بشأن جميع مسائل التعاون الثنائي وضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

وتتخذ تركمانستان وأذربيجان موقفا مبدئيا وحازما في مجال السياسة الخارجية ملتزمين بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعترف بها. تُسهم بَلدانا إسهاما كبيرا في ضمان الاستقرار والأمن في العالم والقارة وفي المسائل الإقليمية وفي منطقة بحر الخزر.

ونتعاون بنجاح وفعالية في أكبر المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وفي عدد من الهيئات الإقليمية وفي هذا الصدد، أودّ أن أهنئ أذربيجان على نجاح انعقاد القمة السابعة عشرة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في مدينة خانكندي.

وتشهد الشراكة الاقتصادية والتجارية تطورا ناجحا وتشهد مؤشراتها النوعية والكمية ارتفاعا مستمرا.

وتتوسع العلاقات التقليدية على المستويات الثقافية والعلمية والتعليمية والشخصية والإنسانية.

وتتزايد أهمية ودور العلاقات البرلمانية والدبلوماسية الشعبية وهما عنصران بالغا الأهمية في العلاقات بين الدول.

وأنا على ثقة بأن هذه الزيارة ستُصبح عاملا مهما في تعزيز التقارب بين تركمانستان وأذربيجان في إطار تنفيذ استراتيجية الـتعاون طويلة الأمد وفي تطوير الـمناهج المتفق عليها.

يا أخي العزيز إلهام حيدر أوغلو، أود أن أشكرك مجددا على حفاوة الاستقبال التي نلقاها دائما على أرض أذربيجان الشقيقة.

شكرا جزيلا لك.

ـبملفلمبـ

وقال الرئيس إلهام علييف:

- شكرا لك وأرجو نقل تحياتي إلى الرئيس المحترم سردار بردي محمدوف أيضا.