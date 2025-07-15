نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا تجتمع مع ابنة رئيس مجلس شعب تركمانستان أوغول جهان أتابايفا

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

اجتمعت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في 16 يوليو اليوم مع ابنة رئيس مجلس شعب تركمانستان قربان قولو بردي محمدوف السيدة أوغول جهان أتابايفا.