ارتفاع عدد بطاقات الدفع في أذربيجان إلى نحو 23 مليون بطاقة وتصاعد المعاملات غير النقدية

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أفاد البنك المركزي الأذربيجاني بأن إجمالي عدد بطاقات الدفع المتداولة عبر البنوك ومؤسسة "أذر بوست" ارتفع بنسبة 8,9 في المائة بنهاية شهر يوليو الماضي ليبلغ 22.785 مليون بطاقة.

وشهدت بطاقات الخصم المباشر نمواً بنسبة 10,5 في المائة، بينما انخفض عدد بطاقات الائتمان بنسبة 4,6 في المائة.

وبلغت قيمة المدفوعات غير النقدية المحلية عبر البطاقات خلال شهر يوليو 9.712 مليارات مانات، استحوذت التجارة الإلكترونية منها على 8.455 مليارات مانات ونقاط البيع (أجهزة البوس) على 1.255 مليار مانات وأجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف الآلي على مليوني مانات.

وسجلت المعاملات غير النقدية نمواً بنسبة 13,9 في المائة منذ بداية العام لتشكل 69,8 في المائة من إجمالي عمليات البطاقات المحلية.

كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 4,4 في المائة ونقاط البيع بنسبة 12,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.